Seit 1988 ist Prediger Achim Bothe für die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Bretten da. Jetzt geht er in den Ruhestand. Doch wer Hilfe braucht, soll sie auch weiterhin von ihm bekommen.

Mit einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet sich Pastor Achim Bothe von den Mitgliedern seiner Gemeinde. Seit 1988 stand er der Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bretten ( EFG ) als Prediger vor.

„Ursprünglich war das nicht mein Lebensplan“, erzählt Bothe, der in Norddeutschland geboren wurde. „Ich erlernte den Beruf des Kaufmanns und war in der Musikinstrumentenbranche tätig.“ Bothe, der durch sein Elternhaus schon in jungen Jahren christliche Prägung erfuhr, entschied sich für den Zivildienst und kam mit der Kirchenarbeit in Berührung. „Und dann hatte ich eine Berufung.“

Nach einer „inneren Befragung“ und intensiver Prüfung, fiel dann nach einem halben Jahr die Entscheidung: Bothe wollte sein künftiges Wirken im „Namen Gottes“ tun und ließ sich zum Prediger ausbilden. Im Alter von 23 Jahren begann er das Studium an der Fakultät in Hamburg.

Gleich nach dem Studium kommt Achim Bothe nach Bretten

Fünf Jahre dauerte sein Studium – dann kam die Vokation nach Bretten – er wurde Pastor in der freikirchlichen Gemeinde. Er entschied sich dafür und bereute dies zu keinem Zeitpunkt. Das Vikariat dauerte dann nochmals drei Jahre und seit 1988 lebt und arbeitet Bothe im „Namen des Herrn“ in Bretten. „Nach Kriegsende kamen Deutsch-Ungarische Bürger in unsere Stadt, brachten ihre Kirche mit und gründeten 1948 die Freikirchliche Gemeinde. Anfänglich unterstützten die neu gegründete Kirchengemeinde gleichgesinnte Gläubige aus Pforzheim“, erzählt Bothe weiter.

In der Melanchthonstadt fühlt sich der emeritierte Pastor sehr wohl und wird seinen Alterssitz in Bretten belassen. „Ich hatte nie Schwierigkeiten, mich zu integrieren und ich schätze den Kleinstadt-Charme Brettens“.

Auch Bothes Frau und Kinder sind in sozialen Bereichen aktiv

Während seiner pastoralen Tätigkeit lernte Bothe seine Frau Ute kennen, die aus dem Enzkreis stammt. „Sie unterstützt mich, wo sie kann“, sagt der Geistliche, „sie ist ebenfalls in der Kirche tätig“. Auch die beiden Kinder Julia und Tobias fanden ihre Bestimmung in kirchlichen und sozialen Bereichen.

Nach dreijähriger intensiver Suche konnte der aus Nordirland stammende Pastor Philip Browne als neuer Prediger gewonnen werden. Browne, der an der Theologischen Hochschule Nahe Berlin studierte, verheiratet ist und zwei Töchter hat, begann seinen Dienst bereits im Juli dieses Jahres.

Und was macht der Ruheständler mit der neugewonnenen Zeit? „Ich genieße mit meiner Frau mein Leben und wir unternehmen Radtouren“. Seiner Leidenschaft zur Musik komme weiterhin Bedeutung zu, denn er spiele Gitarre und unterstütze die Gemeindeband. Und wer Hilfe benötigt, kann sich seiner Unterstützung stets sicher sein.