Kein Investor für Indoor-Spielplatz in der Brettener Weißhofer Galerie

Die Idee der Aktiven-Gemeinderatsfraktion, im Untergeschoss der Weißhofer Galerie einen Indoor-Spielplatz einzurichten, hat durchaus Charme. Allerdings wird es dazu wohl nicht kommen.

Auf Nachfrage von Aktiven-Stadtrat Wolfgang Lübeck während der jüngsten Brettener Gemeinderatssitzung erklärte Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler), dass sich bislang „niemand beworben“ habe, der dieses Vorhaben „umsetzen könnte“.

Es gehe hier in erster Linie um Haftungsfragen, betonte der OB. Zudem könne man – anders als im Freien – auf dieser auch in die Höhe begrenzten Fläche nicht einfach irgendwelche Spielgeräte installieren. Da die Stadt als Betreiberin eines möglichen Indoor-Spielplatzes nicht in Betracht komme, bedeutet das nach derzeitigem Stand: Kein Investor, kein Indoor-Spielplatz.

Stadt Bretten hofft auf den Einzelhandel

Die Stadt Bretten hofft dagegen weiterhin darauf, dass man jemanden findet, der mit seinem Geschäft in die leerstehende Fläche im Untergeschoss der Weißhofer Galerie zieht. Man versuche natürlich, „dort Einzelhandel reinzukriegen“, versicherte OB Wolff. Spruchreif sei hier jedoch noch nichts.

Zu dem Leerstand ist es gekommen, weil das Modegeschäft Schwesterherzen Anfang Dezember vom Untergeschoss auf die freigewordene Fläche der Buchhandlung Osiander im ersten Obergeschoss gezogen ist. Daneben hat Anfang Oktober bekanntlich der Tee- und Feinkostladen Terrona im Erdgeschoss in den früheren Fachlädle-Räumlichkeiten eröffnet. Der ehemalige Terrona-Laden auf dem Marktplatz steht seitdem leer.