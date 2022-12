In Bretten gibt es kein Böllerverbot. Allerdings bedeutet das nicht, dass man an Silvester überall in der Großen Kreisstadt nach Herzenslust böllern darf. In der Altstadt sind Böller und Raketen tabu. Die Polizei hat angekündigt, mit verstärkter Präsenz vor Ort zu sein.

Nachdem Corona den Silvesterspaß in den vergangenen zwei Jahren kräftig verdorben hat, darf man es diesmal in Bretten zum Jahreswechsel wieder so richtig krachen lassen – natürlich nur, wenn man das auch will.

Denn wie in vielen Städten gibt es an Silvester auch in der Großen Kreisstadt kein Böllerverbot oder andere Einschränkungen. „Wir wollten den Leuten den Spaß nicht nehmen“, erklärt Brettens Ordnungsamtsleiter Simon Bolg.

Ein Freifahrtschein ist das jedoch nicht, betont Bolg, denn es gibt sehr wohl Ausnahmen, die in diesen Fällen dann doch ein Verbot von Böllern und Raketen bedeuten. „Aber diese Regelungen gab es auch schon in den Jahren vor Corona“, sagt Bolg und verweist auf die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV), die in Baden-Württemberg seit dem 1. Juli 2017 gilt.

Darin ist beispielsweise durch Paragraf 23 Absatz eins klar geregelt, dass „das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen“ verboten ist. In Bretten betrifft das zuvorderst den Altstadtbereich, wo Böller weiterhin tabu sind.

City-Streifen sind an Silvester in doppelter Besetzung vor Ort

Laut Bolg wird deshalb dieses Areal sowie weitere „neuralgische Bereiche“ an Silvester rund um Mitternacht verstärkt kontrolliert werden. Im Einsatz werden zum Jahreswechsel die vom Ordnungsamt beauftragten City-Streifen eines privaten Sicherheitsdienstes sein, die dann in doppelter Besetzung unterwegs sind.

Daneben wird es in dieser Nacht auch eine verstärkte Polizeipräsenz in Bretten geben – wie übrigens überall im Gebiet des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Man rechne „schon damit, dass es dieses Jahr an Silvester ein recht großes Personenaufkommen im öffentlichen Raum geben wird“, teilte ein Sprecher der Polizei-Pressestelle auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Deshalb habe man auch die Dienstgruppen und damit die örtlichen Polizeireviere angewiesen, „in vollständiger Schichtstärke im Dienst zu sein“, so der Polizeisprecher weiter.

Brettens Ordnungsamtschef Bolg appelliert an die Vernunft

Brettens Ordnungsamtschef Bolg appelliert derweil an die Leute, auch an Silvester vernünftig zu sein: „Es wird immer gefährlich, wenn Alkohol im Spiel ist – und das ist an Silvester nun mal häufig der Fall. Da steigt dann automatisch auch die Unfallgefahr.“

Zudem warnt Bolg eindringlich davor, Böller und Raketen zu benutzen, die man eventuell seit ein oder zwei Jahren zuhause aufbewahrt: „Da muss man wirklich aufpassen. Diese alten Böller sollte man lieber direkt entsorgen.“

Auch in Sachen „Müll“ hofft Bolg, dass die Leute „ihren Dreck wegmachen“. Denn gerade an Stellen, an denen sich viele Leute in der Silvesternacht zum gemeinsamen Feiern treffen, sehe es am Morgen danach immer „ziemlich übel“ aus, so der Ordnungsamtsleiter.