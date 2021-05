Verlorene Jugend

Kinder von Migranten leiden in Bretten besonders unter dem Kontaktverbot

Für Kinder und Jugendliche in Bretten ist das Kontaktverbot in der Corona-Krise nicht nur eine temporäre Belastung, sondern ein tiefer Einschnitt in ihre soziale Entwicklung. Besonders die Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund droht langfristig schaden zu nehmen.