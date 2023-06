In Oberderdingen übernahm am 18. Juni der Nachwuchs das Kommando. Für die Kinder wurde die Brettener Straße gesperrt und zur Partyzone umgestaltet.

Fröhliches Kinderlachen, gute Laune und jede Menge Action – das erwartete die Besucherinnen und Besucher des großen Kinderfestes in Oberderdingen am Sonntag. Der Länge nach verwandelte sich die Brettener Straße mit dem Heinfelser Platz als Mittelpunkt zur Kinderpartymeile. Auf einer Bühne sorgen Zauberkünstler, Hip-Hopper und Breakdancer für Action. Kids, Eltern und anderen Gästen gefällt’s.

Matthias Häußlein wohnt eigentlich in Karlsruhe. In Oberderdingen besuchte er mit seiner Familie Freunde. „Was für ein süßes Fest an diesem schönen Tag“, sagte er. Die Tischtennisvereine aus Oberderdingen und Großvillars präsentierten an zwei Platten ihren Ballsport und animierten die Kinder zum Mitmachen.

Mitmach-Angebote beim Tischtennis und Fußball

Gerade nach der Corona-Pandemie sei es wichtig, wieder Präsenz zu zeigen, erklärte Andreas Haas vom TTC 73 Oberderdingen. Dafür biete sich der Tag des Kinderfestes bestens an. Michael Fauth vom TV Großvillars pflichtete ihm bei und ergänzte, dass es bei aller sportlichen Rivalität auch darum gehe, zu zeigen, dass „wir eine Gemeinde sind anlässlich 50 Jahre Oberderdingen mit Flehingen und Großvillars“.

Ganz ähnlich sehen dies die Fußballer des FC Flehingen. Die luden den Nachwuchs ein, sich auf einem sechseckigen Fußballfeld auszutoben und am Tischkicker ihr Können unter Beweis zu stellen. Für Eltern gab es alkoholfreie Cocktails. „Unser Angebot wird den ganzen Tag über super angenommen“, so Frank Burghardt von der Flehinger Jugendabteilung.

Vereine loben das Gemeinschaftsgefühl

Die Fußballer vom FC Fatihspor Oberderdingen boten zusammen mit der türkischen Gemeinde selbstgemachte Köfte an und bereicherten das Fest kulinarisch. Fatih Yurdakul, Vorstand des FC Fatihspor Oberderdingen, freute sich, dass die Speisen so gut ankamen und betonte: „Wir sind alle Derdinger. Gemeinschaft ist wichtig, das ist ein super Tag heute.“

Genau dieses Gemeinschaftsgefühl repräsentierte die Feuerwehr Oberderdingen mit ihren drei Abteilungen am Sonntag. Alle waren am Start. Für Kids war insbesondere der Blaulicht-Fuhrpark interessant. Anfassen war erwünscht, dazu gab es Mitmachaktionen und eine Spielstraße.

Der Hit ist das Bungee-Trampolin

Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) war es ähnlich, wie Luisa Oumghar feststellte. „Wir zeigen, was wir vor Ort alles tun. Vor allem der Hausnotruf liegt uns am Herzen, und die Kinder kommen auch auf ihre Kosten.“ Nicht weit davon entfernt hatte der Internationale Bund (IB) eine Hüpfburg aufgestellt und die Arbeiterwohlfahrt Oberderdingen (AWO) lud zum Dosenwerfen und Entenangeln ein.

Neben zahlreichen herzhaften und süßen Speisen an weiteren Ständen war das Bungee-Trampolin von Markus Mück der absolute Hit mit einer langen Warteschlange. Der ein oder andere Salto war auch zu sehen, ehe um 17 Uhr auf der Brettener Straße Schluss war.