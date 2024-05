Beim fünften Kinderkram-Flohmarkt in Diedelsheim träumt der achtjährige Mathis von Hörsten vom Freizeitpark Tripsdrill und der Achterbahn „Mammut“.

Fröhlich sieht Mathis zu, wie sein Spielzeug beim fünften Kinderkram-Flohmarkt in der Diedelsheimer Festhalle den Besitzer wechselt. Doch fällt es dem Achtjährigen aus Diedelsheim wirklich so leicht, seine Spielsachen abzugeben? „Mathis kann sich nur so gut davon trennen, weil er ein Ziel vor Augen hat“, sagt seine Mutter, Christelle von Hörsten.

Der Junge freut sich nämlich schon auf einen besonderen Familienausflug. „Vom Erlös fahren wir nach Tripsdrill, und ich möchte die ,Mammut’ fahren. Ich liebe Achterbahnen“, sagt er und seine Augen leuchten vor Vorfreude.

Feilschen kann Christelle von Hörsten mittlerweile sehr gut, denn sie ist bereits zum vierten Mal mit einem Verkaufsstand auf dem Kinderkram-Flohmarkt.

Zum zweiten Mal beweist Amélie Filler Verkaufsgeschick. Sie hat neben Babysachen und Spielzeugen auch Strandspiele auf ihrem Verkaufstisch arrangiert. „Ich verkaufe auch Kleidung und Spielzeuge, die mein Sohn mal geschenkt bekommen hat“, sagt die junge Mutter.

Vom Erlös kaufe sie dann wieder Sachen für ihr Kind. „Darüber freuen sich auch die Schenkenden, denn mein Sohn bekommt dann wieder etwas Schönes in ihrem Namen“, sagt die Brettenerin.

Auch Marcello Tartaglia kommt aus der Melanchthonstadt. Neben Kleidung und Spielwaren hat er einen Hochstuhl aufgebaut. „Es ist viel los und es läuft gut. Verkaufen macht mir Spaß“, sagt der junge Mann, dem der Flohmarkt „sehr gut“ gefällt.

Ich gucke heute auch mal nach Spielzeug für meinen Neffen Marcello Tartaglia

Verkäufer beim Flohmarkt

Er hält auch selbst die Augen nach einem Schnäppchen offen. „Ich gucke heute auch mal nach Spielzeug für meinen Neffen“, erzählt er im Gespräch mit dieser Redaktion.

Obwohl Kerstin Pothmann noch am Anfang ihrer Schnäppchenjagd ist, ist sie schon sehr zufrieden. Die junge Mutter balanciert bereits einen großen Stapel an Sommerkleidung für ihre zweijährige Tochter Theresa auf ihren Armen. Der Flohmarkt gefalle ihr sehr gut, erzählt sie. „Er ist klein und übersichtlich.“

Ihre Einkaufstour beschränkt sich nicht nur auf Kinderkleidung. „Wenn ich noch etwas Schönes finde, kaufe ich auch Spielzeug“, sagt die Eppingerin.

Neben den 22 Verkaufstischen gibt es in Diedelsheim zwei Spendentische

Nicolle Sperlich hat den Kinderkram-Flohmarkt zugunsten des katholischen Kindergartens St. Stephanus ins Leben gerufen. Sie freut sich, dass er sich im Ort etabliert hat. Zu den 22 Verkaufstischen kommen zwei weitere Spendentische. Dort liegen überwiegend Spielzeuge, die die Eltern der Kindergartenkinder gespendet haben. Die Käufer bezahlen auf Vertrauensbasis in ein Kässchen.

„Zuerst wurden die Tische intern an Interessenten aus dem Kindergarten vergeben“, sagt Nicolle Sperlich. An den übrigen Tischen bieten externe Verkäufer ihre Waren an. Die weiteste Anreise hat laut Sperlich eine Verkäuferin aus Sindelfingen. „Spiele und Bücher gehen ganz gut, ebenso Fahrzeuge. Dieses Mal gibt es auch viele Dinos“, zählt Nicolle Sperlich die Verkaufsrenner auf.

Von dem Erlös des Flohmarktes gibt es unter anderem neue Spielsachen für den Kindergarten.