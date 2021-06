Das Brettener Kino nimmt nach rund siebenmonatigem Corona-Lockdown am 10. Juni den Betrieb wieder auf. Dann kehrt auf die drei Kinostar-Leinwände das Leben zurück - aber vorerst nur eingeschränkt.

Popcorn, Nachos und andere Snacks stehen genauso bereit wie die Getränke, außerdem sind die Filmplakate für die Schaukästen an der Gebäudefront des Brettener Kinos eingetroffen.

Es ist also angerichtet: An diesem Donnerstag, 10. Juni, nimmt das Brettener Kino nach rund siebenmonatigem Lockdown den Betrieb wieder auf, dann kehrt auf die Leinwände in den drei Kinostar-Sälen das Leben zurück.

Doch wie in der Gastronomie, in Museen oder im Schwimmbad gelten auch hier gewisse Corona-Spielregeln, ohne die es kein Filmvergnügen gibt.