Die Gottedienste an Weihnachten in Bretten und der Region

Die Weihnachtsgottesdienste decken ein breites Spektrum ab. In Bretten ist an Heiligabend um 15 Uhr auf dem Kirchplatz der Stiftskirche ein Familiengottesdienst geplant, um 16.30 Uhr eine Christvesper mit Posaunenchor, der hinter einer Plexiglaswand spielt. Die Christvesper wird aus der Stiftskirche live gestreamt. Um 18 Uhr gibt es eine weitere Christvesper, diesmal im Freien. Und um 22 Uhr eine Christmette in der Kirche. „Der Plan B sieht so aus, dass alles im Freien stattfindet“, erklärt Dekanin Ulrike Trautz. Da werde es dann organisatorisch etwas schwieriger.

In der katholischen Kirche in Gondelsheim gibt es an Heiligabend um 15 Uhr eine Kinderkrippenfeier mit Laternenbildern, in Büchig um 17 Uhr eine Christmette, in Bauerbach zur gleichen Zeit eine Wort-Gottes-Feier und in Neibsheim wiederum um 21.30 Uhr eine Christmette.

In der Seelsorgeeinheit Sickingen, zu der Zaisenhausen, Sulzfeld, Kürnbach und Flehingen gehören, gibt es in allen Kirchen ein Angebot an Heiligabend. Die Christmette um 21 Uhr aus St. Maria Magdalena in Sickingen wird im Livestream übertragen. Auch hier können nur angemeldete Personen an den Gottesdiensten teilnehmen. bert