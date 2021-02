Wiedersehensfreude und Unbehagen

Kitas und Grundschulen in Bretten und Umgebung sind wieder geöffnet

Weitestgehend reibungslos ist am 22. Februar die Wiederöffnung von Kitas und Grundschulen in Bretten und den Umlandgemeinden über die Bühne gegangen. Bei den Kindern sowie bei Kita-Beschäftigten und den Lehrkräften war die Freude über die Rückkehr in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen groß.