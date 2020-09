Enorme Investition

Kläranlage Heidelsheim soll für 16,5 Millionen eine Flockenfiltrationsanlage erhalten

Der Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal will rund 16,5 Millionen Euro in eine sogenannte Flockenfiltrationsanlage investieren. Sie soll in der Kläranlage in Heidelsheim entstehen - und etwa Arzneimittel- und Chemikalienrückstände aus dem Wasser filtern können.