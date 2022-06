Klimaschutzbeauftragter

Klimaschutz beginnt für Andreas Hintz in Bretten und Gondelsheim

Wenn man eine Stadt klimaneutral machen will, dann sollte man dabei die Lebensqualität in den Blick rücken, sagt Andreas Hintz. Der Klimaschutzbeauftragte für Bretten und Gondelsheim will dabei viele Akteure mitnehmen.