Kollision: Zwei Leichtverletzte in Bretten

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B294 stießen zwei Pkws aufeinander, dabei wurden zwei Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 294 hat es zwei verletzte Personen gegeben. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw von Pforzheim kommend in Richtung Bretten, so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Nach ersten Erkenntnissen zufolge kam er in Höhe von Ruit, wohl aufgrund eines Sekundenschlafs, nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 41-Jähriger konnte, trotz Ausweichmanöver, einen Zusammenstoß nicht vermeiden.

Beide Verletzte wurden mit Rettungswagen in Kliniken gefahren. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.