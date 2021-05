Gondelsheim am vergangenen Freitag, Bretten an diesem Montag und Walzbachtal am kommenden Donnerstag: Die von den jeweiligen Verwaltungen organisierten Impf-Aktionen bringen das ganze Thema weiter in Schwung.

Die Frage, warum die politischen Entscheider zunächst auf Bundes- und dann auf Landesebene sich so lange dagegen gesträubt haben, hier die Kommunen stärker mit einzubinden, müssen die verantwortlichen Damen und Herren in Berlin sowie Stuttgart für sich ganz allein beantworten.

Gar nicht auszudenken, wo man hierzulande stehen könnte, hätte man die Impf-Kampagne, die viel zu lange einem planlosen Rumgeeiere glich, bereits vor Monaten auf kommunaler Ebene vorangetrieben.