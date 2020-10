Komplettlösungen für die Holzindustrie nun auch in Oberderdingen

Die Firma „Sicko“ ist in Oberderdingen bisher eine große Unbekannte. Das wird sich in naher Zukunft sicher ändern. Der Hauptsitz der Firma, die komplette Lösungen für die holzverarbeitende Industrie liefert, liegt zwar nach wie vor in der Nachbargemeinde Zaisenhausen, „aber auch in Oberderdingen sind wir ein stark expandierendes Unternehmen“, sagt Geschäftsführer Jochen Sicko.

Ganz dramatisch macht sich das im Personalbestand bemerkbar. Allein im vorigen Jahr sind zu 45 Mitarbeitern 20 weitere hinzugekommen. Gerade in diesem Bereich allerdings fällt Wachstum schwer. Der Markt qualifizierter Facharbeiter sei leergefegt. Verstärkung zu erhalten sei sehr schwierig.