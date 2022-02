Bereits in den vergangenen Wochen demonstrierten zahlreiche Menschen auf dem Marktplatz in Bretten gegen die Corona-Maßnahmen. Jetzt machen die Kritiker zum ersten Mal mit einer neuen Form des Protestes auf sich aufmerksam.

Rund 50 Menschen haben am Dienstagnachmittag entlang der Heilbronner Straße in Bretten gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen protestiert. Die Teilnehmer hielten Schilder mit der Aufschrift „Gesundheit lässt sich nicht impfen“ oder „Wer Kritiker als Leugner bezeichnet, macht Sachfragen zu Glaubensfragen“ in Richtung der vorbeifahrenden Autos.

Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits Demonstrationen auf dem Brettener Marktplatz gab, war diese Form des Protests, nämlich als „Schilderaktion“, eine Premiere in der Großen Kreisstadt.

Volker Merz aus Bretten ist einer der Teilnehmer. „Ich habe es satt und will nicht bevormundend werden“, antwortet er auf die Frage, warum er in der einsetzenden Dämmerung am Straßenrand steht.

Die Impfung ist für ihn ein „Experiment“, wie er sagt. Weiter führt er an, dass die Wirtschaft kaputtgehe und die Depressionen bei den Menschen zunehmen. „Es muss ein Ende haben“, sagt Merz. Eine Frau kritisiert auf ihrem Plakat die Arbeit der Medien. „Sie sollen so schreiben, wie es ist“, sagt sie.

Eine andere Frau ist als „Ehefrau, Mutter und Oma“ gekommen. Sie berichtet von ihrem Enkel, der von der Maskenpflicht befreit ist und deswegen in der Schule ausgeschlossen ist. „Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin oder Nazi“, sagt sie.

Mann aus Büchig meldet Demonstration an

Angemeldet hat die Aktion Bruno Heß aus Büchig. „Es wird Zeit, etwas zu tun“, sagt Heß im Vorfeld der Veranstaltung. Einfach nur „spazieren gehen“ sei zu wenig, so der 70-Jährige. Mit der Aktion will Heß die Leute aus ihrer „Erstarrung“ holen. Werbung für die Aktion hat er vor allem über den Nachrichtendienst Telegram gemacht.

Zahlreiche Autofahrer auf der Heilbronner Straße hupten. Ein Audi-Fahrer zeigte den Daumen nach oben, während ein anderer seine Hand in Form eines Siegeszeichen aus dem Fenster streckt.

Bereits in den vergangenen Wochen fanden in Walzbachtal-Jöhlingen solche „Schilderaktionen“ statt. Die Menschen standen entlang der Bundesstraße B 293 an der Ortsausfahrt in Richtung Bretten oder auf dem Kirchplatz. Diese Veranstaltungen waren für Heß auch der Grund, die Aktionen auch in Bretten zu initiieren. Möglicherweise werde er in zwei Wochen wieder eine solche Veranstaltung anmelden.