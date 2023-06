Künstlerserie Tom Naumann Bretten

„Machen ist besser als wollen“, lautet die Devise des Brettener Künstlers Tom Naumann. Während seines Pädagogikstudiums entdeckte er die Liebe zur Fotografie, begann mit Fotoaufnahmen des Pforzheimer Balletts und war schnell in den neuen Bundesländern als Ballettfotograf gefragt. „Da ich die Bewegungen und die Körpersprache der Tänzer selbst vom Tanzen kannte, fiel mir das sehr leicht“, erzählt er. Seine Ballettfotografien stellte er in Theatern und Galerien aus. Die Fotografie zog ihn immer mehr in ihren Bann. Eine Ausbildung zum Werbefotografen war die logische Konsequenz. Seit 2007 ist Tom Naumann Bereichsleiter der Kunstschule an der Musik- und Kunstschule Bruchsal und unterrichtet Fotografie und Skulptur. Seine Anfänge in der Aktfotografie liegen über 30 Jahre zurück. Eine Bekannte fragte ihn, ob er von ihr Aktaufnahmen machen könnte. „Da ich keine Erfahrung mit der moderierten Bewegung hatte, war es das Schlechteste was ich je abgeliefert habe“, erinnert er sich. Dank viel Ehrgeiz, Übung und dem nötigen Talent wurde er in diesem Genre schnell international anerkannt und zeigt seine Arbeiten in Publikationen, auf Kunstmessen und in Galerien. Erhältlich sind ausschließlich Originale und keine Auflagen. Meistens inspirieren ihn gefundene, besondere Orte oder eine Lichtstimmung. Oftmals wird mit der Aktfotografie sexuelle Anzüglichkeit verbunden. Tom Naumann betont, er habe stets gegen die männlich dominierte und kommerzialisierte Sichtweise auf den weiblichen Körper gekämpft und versucht, dieser Respektlosigkeit in seiner künstlerischen Arbeit entgegenzuwirken: „Mir geht es um die Ästhetik und die Faszination des sich bewegenden Körpers geht“. Ihm ist es genauso wichtig, durch minimierten Technikeinsatz mit seinen Arbeiten Emotionen auszulösen, wie auch Wertschätzung und Vertrauen seiner Modelle zu wahren. Auch in der Skulptur inspiriert ihn der menschliche Körper. Tom Naumann sucht ständig neue Ideen, die er perfektioniert, bis sie seinem Anspruch entsprechen. Dies gilt für seine Arbeiten aus Metall, Holz oder Keramik genauso wie für die Fotografie und die Druckgraphik, mit der er momentan experimentiert.

Zur Serie

Sie arbeiten mit Pinseln, Computern, Fotoapparaten, Messern oder Schleifpapier: Die Künstler in der Region sind vielfältig unterwegs. In einer losen Reihe stellen die BNN die Menschen hinter den Bildern, Grafiken und Skulpturen vor.