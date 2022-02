Adventure Golfpark in Kürnbach öffnet nach Zwangspause

Täglich von 11 bis 18 Uhr kann auf der Adventure Golfanlage in Kürnbach nach einer längeren Zwangsschließung wieder gespielt werden. Auch die Gastronomie ist wieder geöffnet.

Sein Aufatmen ist unüberhörbar. Gerd Kochlik freut sich darauf, ab diesem Mittwoch wieder die Tore zu seinem Adventure Golfpark in Kürnbach öffnen zu können.

„Ja, bei uns geht es endlich wieder los“, freut sich Kochlik. Täglich von 11 bis 18 Uhr kann dann auf der Adventure Golfanlage gespielt werden. Auch die Gastronomie mit täglichem Mittagstisch ist wieder geöffnet. Dienstags ist Ruhetag. Auch Kochlik war von langen Schließzeiten aufgrund der Pandemie betroffen. „Das ging gleich im März 2020 mit dem ersten Lockdown los. Zwei Monate mussten wir schließen. Besonders hart war, dass Ostern und Pfingsten mit den Ferien ausgefallen sind.“ Der Sommer 2020 sei dann „ganz okay“ gewesen, die Anlage war „stark frequentiert“.

Von November 2020 bis Mai 2021 dann die nächste lange Zwangsschließung, bevor der Sommer 2021 wieder sehr gut besucht war. „Unsere Hauptsaison geht von April bis Oktober. Bei all dem Hin und Her und den verschiedenen Beschränkungen sind wir noch halbwegs gut durch die Corona-Zeit geschlittert“, sagt Kochlik.

Viele Investitionen in die Anlage während der Schließung

In den langen Schließzeiten war der Golfpark-Betreiber jedoch nicht untätig, sondern hat kräftig in seine Anlage investiert. Die erst im Sommer 2019 fertig gestellte Adventure Golfanlage, die aus der seit rund 40 Jahren bestandenen Minigolfanlage hervorgegangen ist, gehöre mit rund einem Hektar Fläche zu den größten ihrer Art in Deutschland, erläutert Kochlik.

Adventure Golf ist dem großen Golfen sehr ähnlich. Die Bahnen sind bis zu 30 Metern lang und mit Kunstrasen belegt. In Kürnbach sind die Bahnen fantasievoll mit kraichgautypischen Elementen gestaltet und mit interessanten Details in die Topografie des hügeligen Geländes eingepasst. „Vereinfachte Regeln machen Adventure Golf zu einem Spaß für die ganze Familie“, verspricht Kochlik.

Als weitere Neuerung stehen seit November 2020 zwei riesige Weinfässer auf dem Gelände. In ihnen können zwei Erwachsene und zwei Kinder in außergewöhnlichem Ambiente übernachten. Sowohl Weinfässer als auch der Sanitärcontainer sind beheizt, so dass eine ganzjährige Vermietung möglich ist. „Die Schlaffässer sind sehr gut angekommen und wurden häufig gebucht“, sagt Gerd Kochlik.

Für nächstes Jahr ist sogar die Aufstellung eines dritten Schlaffasses geplant. Zusammen mit der Gaststätte und den beiden Biergärten mit insgesamt 150 Außensitzplätzen hat sich der Adventure Golfpark zu einem echten Besuchermagnet im Kraichgau entwickelt, der auch Gäste aus Stuttgart und Ludwigsburg, Heidelberg und Mannheim sowie dem Karlsruher Raum anlockt. „Der Bau der Golfanlage wurde mit EU-Mitteln gefördert, die Schlaffässer aus dem Regionalbudget bezuschusst“, erläutert Gerd Kochlik. Sobald es die Temperaturen erlaubten, sollen die Öffnungszeiten erweitert werden. In den Ferien entfällt der Ruhetag.