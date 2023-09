Angeklagter gesteht Diebstahl von E-Shishas in Kürnbach

An Heiligabend dürften es sich die Allermeisten daheim, bei Freunden oder der Familie bequem machen, gutes Essen und Gesellschaft genießen. Manch einer scheint diesen Tag aber auch als optimale Gelegenheit für kleine und größere Diebstähle zu sehen. So möglicherweise auch zwei Männer, die sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Bretten wegen gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten mussten.

E-Shishas und E-Zigaretten im Wert von 16.000 Euro gestohlen

Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Rechtsreferendarin Annika Bastezk, machte die beiden Angeklagten für einen Einbruch in eine Lagerhalle in Kürnbach verantwortlich. Dieser ereignete sich in der Nacht des 24. Dezembers 2022. Beim Einbruch sollen der Inhaber einer Shisha-Bar und sein Komplize Kisten mit E-Shishas und E-Zigaretten entwendet haben. Der Wert des Diebesguts wurde auf bis zu 16.000 Euro beziffert.

Einer der Beschuldigten hatte zuvor für ein halbes Jahr in der Lagerhalle gearbeitet. Der Besitzer der Halle, der als Zeuge vor Gericht erschien, ist eigentlich langjähriger Freund des angeklagten Oberderdingers. „Wir kennen uns seit unserem dritten Lebensjahr. Ich habe ihm vertraut und er kannte deswegen die Kombination für das elektronische Schloss“, erklärte der bestohlene Großhändler im Zeugenstand. Er sei von seinem einstigen Vertrauten schwer enttäuscht.

„Ich hatte gleich nachdem uns der Diebstahl auffiel ein komisches Gefühl bei ihm“, erinnerte sich der Zeuge. Der Angeklagte sei nervös gewesen, hätte auf Nachfrage aber erst einmal eine Beteiligung am Diebstahl bestritten. Erst nachdem der Hallenbesitzer das Handy seines verdächtigen Sandkastenfreundes nach Beweisen durchforstet hatte, packte dieser aus und berichtete dabei unter anderem von der Tatbeteiligung des zweiten Angeklagten. Vor Gericht räumte der geständige Dieb die Tat abermals ein.

Prozess wird am 10. Oktober fortgesetzt

Der Shisha-Bar Inhaber und der ehemalige Lagerhallen-Mitarbeiter sind nach diesen Schilderungen im Anschluss an eine Partytour durch Karlsruhe mit zwei Autos nach Kürnbach gefahren. Auf einem Feldweg habe man dann die Kennzeichen abmontiert, damit diese nicht auf Aufnahmen von Überwachungskameras zu sehen sind.

Strafverteidiger Lars Middendorf, der den Brettener Barbesitzer vertrat, monierte in Bezug auf die Tatbeteiligung seines Mandanten diverse Widersprüche in den Angaben des anderen Angeklagten. Diese ließen sich am Donnerstag nicht final klären. Die Verhandlung wird am 10. Oktober um 14 Uhr fortgesetzt.