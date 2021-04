Einbruchsversuch in Foodtruck-Anhänger in Kürnbach

Bislang unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 21.30 Uhr versucht, in einen Foodtruck-Anhänger einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte wollten am Montagabend in einen in der Kürnbacher Mühlstraße abgestellten Anhänger einbrechen - und sind dabei gescheitert. Laut Polizei löste gegen 21.30 Uhr die Alarmanlage aus, während sich die Täter Zugang verschaffen wollten. Die Täter ergriffen die Flucht. Den entstandenen Sachschaden an der Tür des Anhängers schätzt die Polizei auf etwa 50 Euro.