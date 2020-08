Abwurf der Atombombe prägte das Leben ihrer Familie

Karlsruher Pianistin erinnert sich an das unaussprechliche Leid von Hiroshima

Eriko Takezawa-Friedrich wurde in Hiroshima geboren, wohnt in Kürnbach und unterrichtet an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. 75 Jahre nach dem Atombomben-Angriff auf Hiroshima erzählt sie die Geschichte ihres Vaters und Großvaters.