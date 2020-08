Von Juli bis September können Brettener wöchentlich Musik, Kabarett oder Lesungen genießen, trotz Corona-Auflagen. Die Open-Air-Events finden bei jedem Wetter statt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings keine freie Platzwahl und Getränke müssen selbst mitgebracht werden.

Bürgermeister Michael Nöltner beantwortet zur Halbzeit drei Fragen zu den KulturFreitagen.

Das ist insgesamt eine tolle Geschichte, die Veranstaltungen an den Freitagen waren fast alle ausverkauft. Man darf dabei nicht vergessen, dass wir daneben auch drei Mal die MontagsLeser im Programm haben, auch diese Events sind gut besucht. Ich denke, dass wir insgesamt eine gute Mischung gefunden haben, die beim Publikum ankommt.

Wie kommt diese neue Kulturreihe bei den Künstlern an?

Eigentlich sollte in diesem Jahr zum dritten Mal nach 2017 und 2018 das Bretten-Open-Air „Sommer im Park“ stattfinden, was wegen der Corona-Pandemie nicht machbar war. Was ist diesbezüglich für 2021 geplant?