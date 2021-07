Seit langem wird in Bretten über eine Südwestumgehung diskutiert. Wie geht es eigentlich den vom Verkehrslärm am stärksten betroffenen Anwohnern der Durchgangsstraße?

Wenn Fritz Bätzner es sich in seinem Wohnzimmersessel gemütlich macht, dann rauscht keine fünf Meter entfernt alle vier Sekunden ein Fahrzeug an seinem Fenster vorbei. Statistisch gesehen. Manchmal sind es mehr. Denn in der Brettener Wilhelmstraße fahren täglich gut 20.000 Fahrzeuge durch. 833 in der Stunde, 14 in der Minute. Wenn er am Fenster steht, kann er die Kennzeichen ablesen.

Seit 1965 lebt der nunmehr 83-jährige Rentner mit seiner Ehefrau Lotte in Bretten, 1973 haben sie den stilvollen Altbau in der Wilhelmstraße gekauft.

„Damals hat man uns auf dem Rathaus gesagt, dass in drei bis vier Jahren auf dieser Straße nur noch wenige Brettener fahren würden“, erzählt der Senior. Und dies sei nur das erste von zahllosen Versprechen gewesen, passiert sei nichts. Nur, dass der Verkehr ständig zugenommen habe.