Am Sonntag ist Andreas Stoch in die Offensive gegangen. Der ehemalige baden-württembergische Kultusminister und SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. März hat einen sieben Maßnahmen umfassenden Plan vorgelegt, in dem er unter anderem einen „Schutzschirm“ für coronageplagte Schüler fordert.

Mit diesem Vorstoß hat Stoch bei Stephan Walter, dem Kandidaten der Sozialdemokraten aus dem Wahlkreis Bretten, offene Türen eingerannt. „Ich bin absolut für diesen Maßnahmenplan“, versichert Walter, auf dessen Einladung Stoch zuletzt Ende Januar auf Wahlkampftour in der Melanchthonstadt war.

„Ich bekomme beim Thema Schule vieles aus erster Hand mit. Ich weiß, was die Schulen im Land und in der Region umtreibt. Bei vielen Schülern haben sich Defizite aufgebaut, hier besteht dringender Handlungsbedarf. Es braucht jetzt Lösungen, um das aufzufangen“, erklärt SPD-Mann Walter, der Schulleiter der Lußhardt-Gemeinschaftsschule in Forst.