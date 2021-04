Lastenfahrräder warten in Bretten noch auf den Durchbruch

Es gibt sie mit zwei oder drei Rädern, mit dicken Satteltaschen oder Korb am Lenker, mit Vorbau samt Plattform, Kiste oder Kindersitzen, mit oder ohne Dach sowie mit oder ohne Motor: Lastenräder erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit.

Insbesondere in Fahrradmetropolen wie Karlsruhe oder Freiburg sind sie aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Wie aber sieht es im ländlichen Raum aus? Was für Lastenräder rollen in Bretten?

„Noch nicht allzu viele“, sagt Egon Fenrich vom Brettener Fahrradgeschäft „Tretlager“. Das derzeit größte Interesse bestehe bei Firmen, die für ihre Transporte auf dem weitläufigen Betriebsgelände gerne Lastenräder nutzen.