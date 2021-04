Unterkunft für Leiharbeiter in Bretten-Diedelsheim sorgt für Unmut

In Bretten-Diedelsheim wird ein Wohnhaus zu einer Leiharbeiter-Unterkunft umgebaut. Ein lukratives Geschäftsmodell. Was sagen der Eigentümer und die Anwohner dazu?

Das lukrative Geschäftsmodell „Leiharbeiterunterkünfte“ geht in Bretten und Umgebung weiter. Jetzt hat die Heilbronner Firma IC Immobilien Consulting in Diedelsheim eine Doppelhaushälfte gekauft und zu einer Unterkunft für Leiharbeiter umgebaut.

Gemietet hat das Gebäude die Ludwigsburger Zeitarbeitsfirma IH Direkt Plus, vormals JobFlexx, die den Brettener Tiernahrungsmittelhersteller Deuerer mit billigen Arbeitskräften aus Osteuropa versorgt. All dies sehr zum Ärger der Nachbarn, deren Ruhe in der Schubertstraße nun zumindest zeitweise gestört wird.

„Ständig werden hier Leute mit Kleinbussen angekarrt, die dann mit ihren Reisetaschen oder Koffern aussteigen“, berichtet Helga Hiller, die gegenüber wohnt. Angesichts des ständigen Kommens und Gehens äußert sie die Vermutung, dass es sich um ein Durchgangslager für Männer und Frauen handelt. Ein Eindruck, der sich allerdings nicht bestätigen sollte.