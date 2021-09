Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler nehmen in Bretten in den letzten beiden Wochen der Sommerferien das Lernbrücken-Angebot wahr. Zwar kommt das Nachhilfeprogramm des Landes gut an, durch den Zusatzunterricht werden aber längst nicht alle Wissenslücken geschlossen.

Das Ziel der Lernbrücken ist klar definiert: Mit diesem Angebot sollen Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden, etwaige Lernrückstände aufzuholen und Wissenslücken zu schließen.

Die Teilnahme an diesem Nachhilfeprogramm, das vom baden-württembergischen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport im ersten Corona-Sommer 2020 aus der Taufe gehoben wurde, ist freiwillig.

Doch wer will in den letzten beiden Wochen der Sommerferien schon freiwillig in die Schule gehen und büffeln? In Bretten haben rund 210 Schülerinnen und Schüler das Lernbrücken-Angebot angenommen – und bei den rund 40 Teilnehmern am Melanchthon-Gymnasium Bretten (MGB) kam der Zusatzunterricht, der in mehreren Gruppen stattfand, durch die Bank weg gut an.