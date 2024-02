Parteichefin Alice Weidel spricht am 3. Februar bei einer Abendveranstaltung des Brettener AfD-Ortsverbands in der Stadtparkhalle. Im Stadtpark findet eine Gegendemo statt, zu der bis zu 1.000 Teilnehmer erwartet werden.

Am 3. Februar in der Stadtparkhalle

Eine Kraichgauer Kleinstadtperle im überregionalen Blickpunkt: In Bretten findet am 3. Februar abends ab 19 Uhr eine Veranstaltung des AfD-Ortsverbands in der Stadtparkhalle statt, bei der Parteichefin Alice Weidel die Hauptrednerin sein wird.

Es ist Weidels erster offizieller Auftritt nach den hochbrisanten Correctiv-Enthüllungen zu einem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam. Nicht zuletzt deshalb schaut gefühlt die ganze Bundesrepublik an diesem Tag auf die Melanchthonstadt.

Im Stadtpark und damit in unmittelbarer Nähe zur AfD-Veranstaltung findet nahezu zeitgleich eine Gegendemo statt. Die Kundgebung gegen Hetze, Ausgrenzung und Spaltung, wie die Veranstaltung offiziell heißt, wird von der Brettener SPD organisiert.

Bislang haben mehr als 20 Gruppen aus Bretten und der Umgebung angekündigt, an dieser Mahnwache teilzunehmen, die offiziell um 18.30 Uhr beginnt. Erwartet werden bis zu 1.000 Teilnehmer.

BNN-Live-Ticker ab 17.30 Uhr aus Bretten

Ein BNN-Team berichtet in einem Live-Ticker ab 17.30 Uhr direkt aus Bretten. Unsere Autorinnen Julia Trauden und Heike Schaub werden das Demonstrationsgeschehen im Stadtpark im Blick haben, Christof Bindschädel und Martin Ferber werden vorrangig aus der Stadtparkhalle von der AfD-Veranstaltung und Weidels Auftritt berichten.