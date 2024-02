Die Carmina Burana gilt als die größte Sammlung weltlicher und geistlicher Lieder des Mittelalters, gefunden im Kloster Benediktbeuern (Bayern). Die „Loeffelstielzchen“, eine Arbeitsgemeinschaft für „Alte Musik und Kultur“ am Melanchthon-Gymnasium Bretten (MGB), haben sich dieses Notenschatzes angenommen und eine eindrucksvolle musikalische Zeitreise ins Mittelalter inszeniert.

Im Bürgersaal des Alten Rathauses war, mit Unterstützung der Handwerker der ehrbaren Zünfte Brettheim, ein opulentes Bühnenbild gestaltet worden. Die zwielichtige Schänke „Zum Narrenschiff“ bildete das Sujet, in dem die Lieder aus der Carmina Burana nicht einfach nur vorgetragen, sondern gleich auch üppig szenisch dargestellt wurden – ein „Mittelalter-Musical“ sozusagen.

Aus dem über 300 Stücke umfassenden Gesamtwerk hatte Jennifer Hammer eine Auswahl getroffen, die die Wechselhaftigkeit von Glück und Wohlstand, die Flüchtigkeit des Lebens, die Freude über die Rückkehr des Frühlings sowie die Genüsse und Gefahren von Trinken, Völlerei, Glücksspiel und Wollust thematisierten.

Da die „Loeffelstielzchen“ die Originale sämtlich in Latein vortrugen, erfolgte zum besseren Verständnis jeweils auch eine Interpretation auf Deutsch. So bekamen die interessierten Zuhörer einen guten Einblick in die moralischen Ansichten und die oft recht derbe Sprache des 13. Jahrhunderts.

Zu Beginn des Abends stellten die „Loeffelstielzchen“ zunächst die verschiedenen Instrumente des Mittelalters in einer kleinen – sehr humorvollen – Instrumentenkunde vor. Immer mit den passenden zeitgenössischen Liedern aus der Türkei, Frankreich oder Italien vorgetragen, stellten sie die einzelnen Instrumente oder Instrumentengruppen in den Mittelpunkt.

Die Solisten erläuterten Bauart, Klangfarbe oder Besonderheiten des Instruments. So erfuhren die Zuhörer viel Wissenswertes über Dulcian und Rauschpfeifen, über Schalmeien und Gemshörner sowie über die Drehleier, bei der „die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht und die Ohren nicht glauben, was sie hören“.

Die Besonderheit der „Loeffelstielzchen“ liegt auch in der harmonischen Gemeinschaft der Musizierenden selbst. Von Anouk Bregler, die die 5. Klasse am MGB besucht und gerade erst seit vier Monaten dabei ist, bis zu altgedienten „Loeffeln“, die bereits vor mehreren Jahrzehnten das Gymnasium absolvierten, spannte sich die Musikantenschar. So sind der stimmgewaltige Sänger Christian Rose oder das Multitalent an den Blasinstrumenten, Stephan Arendt, schon seit geraumer Zeit dem Schulalltag entwachsen.

Aber es macht immer wieder Spaß, hierher zurückzukommen. Stephan Arendt

„Aber es macht immer wieder Spaß, hierher zurückzukommen“, bekennt Arendt. Auch Jennifer Hammer, die Leiterin der „Loeffelstielzchen“, machte einst am MGB Abitur und arbeitet heute selbst als Lehrerin. Die Aufführung war eine sehr gelungene Präsentation der „Loeffelstielzchen“, die die Zeit bis zum nächsten Peter-und-Paul-Fest hervorragend überbrückte und zu Recht mit viel Applaus bedacht wurde.