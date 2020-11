Luftfilter für Klassenzimmer: Gondelsheim und Bretten gehen getrennte Wege bei Schulen und Kitas

Taugen sie etwas oder taugen sie nichts? Die Meinungen über den Nutzwert von Luftreinigungsgeräten gehen auseinander. In jüngster Zeit wurden sie verstärkt für den Schulbetrieb ins Gespräch gebracht als Ergänzung zum empfohlenen Lüften. Und auch um einer Schließung von Schulen vorzubeugen und die Sicherheit zu erhöhen.

Die Gemeinde Gondelsheim hat mittlerweile 25 solcher Geräte bestellt. In Bretten geht man nach aktuellem Stand davon aus, dass es genügt, die Klassenzimmer alle 20 Minuten wie empfohlen gründlich zu lüften. Rund 340 Klassenräume mit solchen Geräten auszustatten, ginge schließlich ziemlich an den Geldbeutel. Und auch in Oberderdingen gibt es keine Überlegungen, solche Apparate anzuschaffen.