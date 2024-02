Bewegende Worte und Szenen

Mahnwachen in Bretten zum Kriegsbeginn in der Ukraine vor zwei Jahren berühren

Frauen in gelb-blauen Fahnen und mit Kerzen in den Händen singen auf dem Marktplatz die ukrainische Hymne. Rund 50 Teilnehmer sind auch am Vormittag zum Markt gekommen.