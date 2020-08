Beunruhigender Mangel an Baunachweisen beim Immobilieninvestor der Brettener Melanchton-Höhe

Die Stuttgarter BVA Immobiliengruppe will am Stadteingang von Bretten einen voluminösen Gebäudekomplex mit 80-Meter-Turm errichten. Es ist aber schwer festzustellen, ob die Firma überhaupt jemals Projekte realisiert hat.

Luftiges Vorzeigeprojekt oder Luftnummer? Das Vorhaben der Stuttgarter BVA Immobiliengruppe, die am Stadteingang von Bretten einen voluminösen Gebäudekomplex errichten will, wirft Fragen auf. Der Investor hat das Areal, auf dem die ehemalige Muckenfuß-Villa steht, im Februar gekauft und seine Pläne präsentiert: Entstehen soll ein dreiteiliger Gebäudekomplex mit einem 80-Meter hohen Turm, der Büros, Wohnungen, ein Kongresszentrum sowie ein Panoramacafé mit Blick über die Stadt beinhaltet. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das für Diskussionen sorgt.

Mehr zum Thema Am Melanchthon-Tower scheiden sich die Geister Las Vegas-Atmosphäre am Stadteingang von Bretten

Bunte Animationen - aber keine fertigen Bauten

Was allerdings stutzig macht, ist, dass der Investor und sein Architekt bislang jedenfalls den Nachweis fertig gebauter Projekte schuldig bleiben. Zwar liefert die BVA-GmbH in ihrem Info-Paket eine lange Liste mit „Projekten & Objekten des Entwicklerteams Toth & Gairing” mit, die man von 1980 bis heute realisiert haben will. Doch kaum eines ist bei einer Recherche im Internet greifbar und dem Investor BVA zuzuordnen.