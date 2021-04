Mann bei Bauerbach gerät wegen verrutschter Fußmatte in Gegenverkehr

Weil seine Fußmatte verrutscht war, ist ein 24 Jahre alter Mann zwischen Oberacker und Bretten mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Der entgegenkommende Fahrer hatte zudem Alkohol getrunken.

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochabend bei Bauerbach in den Gegenverkehr geraten und hat dabei einen Sachschaden von Rund 30.000 Euro verursacht. Gegen 19.20 Uhr fuhr der junge Mann laut Polizeiangaben auf der K 3503 von Oberacker in Richtung Bretten.

Nach eigenen Angaben verrutschte während der Fahrt seine Fußmatte. Beim Versuch die Matte gerade zu rücken geriet er in den Gegenverkehr und streifte dabei einen entgegenkommenden Wagen.

Beide Autofahrer erlitten beim Aufprall leichte Verletzungen, weshalb der Rettungsdienst sie vorsorglich in eine Klinik brachte. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten der beiden Fahrzeuge musste die K 3505 voll gesperrt werden.

Zudem stellten die Beamten fest, dass der 59 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille, weshalb er in der Klinik eine Blutprobe abgeben musste.