Mann fährt zwischen Bruchsal und Bretten in Schlangenlinien – Polizei sucht Zeugen

Der 36-jährige geriet am Mittwochabend auf der B35 mehrfach in den Gegenverkehr und an die Leitplanken. In Bretten kontrollierte ihn die Polizei und stellte fest, dass er stark alkoholisiert war.

Ein 36-jähriger Mann ist am Mittwochabend in starken Schlangenlinien auf der B35 von Bruchsal in Richtung Bretten gefahren. Dabei geriet er seinem roten Opel Corsa mehrfach in den Gegenverkehr und touchierte auch die Leitplanken, teilte die Polizei mit. Hinter ihm fahrenden Zeugen fiel seine gefährliche Fahrweise auf. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten ihm mehrmals ausweichen. Die Polizei hielt den 36-Jährigen schließlich auf Höhe des Alexanderplatzes in Bretten an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei nahm den 36-Jährigen deswegen mit auf die Wache und nahm ihm seinen Führerschein ab.

Nun sucht die Polizei Zeugen oder weitere Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet oder geschädigt wurden. Diese können sich unter der Telefonnummer 07252/50460 bei dem Polizeirevier Bretten melden.