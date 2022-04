Zeugen gesucht

Mann liest untenrum nackt Erotikmagazin in Brettener Straßenbahn

Allzu zwanglos präsentierte sich ein Mann in einer Straßenbahn in Bretten-Gölshausen. Der nur halb bekleidete Exhibitionist blätterte während der Fahrt in einem Erotikmagazin und flog erst an der Endhaltestelle der Bahn auf.