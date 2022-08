Mann schwer verletzt: Alkoholisierte Fahrt in Bretten endet in Böschung

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in Bretten.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend in Bretten ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Pforzheim unterwegs. Der Autofahrer kam im weiteren Verlauf mehrmals von der Straße ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und blieb zuletzt an einem Baum einer angrenzenden Uferböschung der Saalbach stehen.

Ein 33-Jähriger wurde in der Nähe des Unfallorts schwer verletzt aufgefunden und war zunächst nicht ansprechbar. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem stieß während der Unfallaufnahme der Polizei ein stark alkoholisierter 43-Jähriger dazu. Der Mann war leicht verletzt und wurde medizinisch versorgt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Auch der Schwerverletzte sei laut Angabe der Polizei alkoholisiert gewesen.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Freiwillige Feuerwehr aus Bretten im Einsatz. Das Auto wurde schließlich abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.