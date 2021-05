Maskierte Männer mit Schusswaffe überfallen Brettener Bäckerei

Zwei Maskierte Männer haben am Freitag eine Bäckerei in Bretten überfallen. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie die Verkäuferin und flüchteten anschließend zu Fuß. Der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe bittet um Hinweise.

Zwei maskierte Männer mit Schusswaffen haben am Freitagmittag eine Bäckerei in der Gustav-Hertz-Straße in Bretten überfallen. Laut Pressemitteilung der Polizei bedrohten sie dabei die Verkäuferin und flüchteten anschließend zu Fuß.

Gegen 12.20 Uhr betraten die beiden Täter, der eine mit einer roten, der andere mit einer weißen Unterziehhaube maskiert, die Bäckerei, in der die Verkäuferin zu diesem Zeitpunkt alleine war. Mit einer Pistole bedrohten sie die Dame und verlangten das Geld aus der Kasse.

Offenbar weil ihnen die verängstigte Frau die Kasse nicht schnell genug öffnete, griff einer der beiden Täter selbst in die Schublade und entnahm das Geld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich zum Tatzeitpunkt mehrere hundert Euro darin. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Max-von-Laue-Straße.

Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen

Laut Beschreibung der Verkäuferin handelte es sich bei den beiden Tätern um zwei jüngere Männer. Der rot maskierte Mann hatte offenbar die Waffe in der Hand und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Er trug eine schwarze Bomberjacke. Über den zweiten Täter ist nichts bekannt. Einer der beiden Männer soll einen schwarzen Rucksack mit neonfarbenen Besätzen bei sich gehabt haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe in Verbindung setzen.