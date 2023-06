Mehrkampf der speziellen Art

Max Müller ist der einzige Jahnkämpfer beim TV Bretten

Max Müller vom TV Bretten macht große Sprünge im Wasser und an Land. Der Jahnkämpfer misst sich in neun Disziplinen in drei Sportarten mit anderen Athleten. Vor allem eine Sportart war für ihn Neuland.