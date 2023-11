Nele Furrer läuft und läuft und läuft. 61 Mal rennt die Achtjährige knapp 400 Meter. In Summe kommt sie somit auf deutlich mehr als 20 Kilometer.

Als ihre Lehrer sie schließlich stoppen, ist Nele knallrot im Gesicht. Trotzdem wäre sie am liebsten weitergelaufen. Immer mit dem Ziel vor Augen, so viel Geld wie möglich für Kinder in Bangladesch zu sammeln.

Weil neben Nele auch noch etliche andere Kinder rennen, kommen insgesamt 14.114 Euro beim ersten Spendenlauf an der Brettener Johann-Peter-Hebel-Gemeinschaftsschule zusammen. Das gesamte Geld geht an den Verein „alphabangla“ in Karlsruhe. Alphabangla setzt sich dafür ein, dass Kinder in Bangladesch Lesen, Schreiben und Rechnen lernen.

Ich will einmal nach Hause kommen und auch 10.000 Euro haben. Jochen Loidl

Lehrer der Hebelschule

Initiator des Laufs an der Hebelschule ist Hebelschul-Lehrer Jochen Loidl. Von alphabangla erfährt er durch die Klassenlehrerin seines großen Sohnes, die die Vorsitzende des Vereins ist.

Im vergangenen Jahr wechselt Loidl an die Hebelschule und bringt die Idee für den Spendenlauf mit. Wie erfolgreich solch ein Lauf sein kann, erlebt er bei seiner Frau, die an einer anderen Schule unterrichtet. Nach seinen Worten sammelt sie jedes Mal um die 10.000 Euro ein. „Da habe ich gesagt, ich will einmal nach Hause kommen und auch so viel haben“, erzählt er.

Loidl holt sich also das Okay bei Schulleiter Wolfgang Halbeis. Danach zieht er von Klasse zu Klasse. „Ich habe das Projekt vorgestellt, denn die Kinder müssen ja wissen, wofür sie laufen.“ Um auch die Eltern zu informieren, gibt er den Schülern entsprechendes Material mit nach Hause.

An Papas Geburtstag habe ich so lange gebettelt, bis die Gäste gezahlt haben. Lina Weishäupl

Schülerin der Hebelschule

Bevor sie losrennen, müssen die Kinder so viele Spender wie möglich zusammenbekommen. Die neunjährige Lina Weishäupl klappert dazu ihre ganze Familie ab. „Ich habe gewartet, bis mein Bruder Geburtstag hatte, da habe ich alle Gäste gefragt“, sagt sie. Ähnlich geht Nele vor. „An Papas Geburtstag habe ich so lange gebettelt, bis die Gäste gezahlt haben.“

Auch der 13-jährige Pascal Teichgräber rennt etliche Runden durch den Stadtpark und über den Schulhof, damit eine ordentliche Summe zusammenkommt. „Ich bin für Gleichberechtigung“, sagt er. „Es ist einfach nicht richtig, dass manche Kinder arbeiten müssen.“

Brettener Hebelschule will jetzt regelmäßig einen Spendenlauf organisieren

Das Geld, das die Hebelschüler gesammelt haben, ist bereits verplant. Laut Loidl will die Organisation damit in Bangladesch neue Lehrkräfte einstellen und bezahlen. Nach seinen Worten benötigt die Schule etwa 5.000 Euro pro Jahr, um den Betrieb am Laufen zu halten.

Sein Ziel, mehr Geld zu sammeln als seine Frau, hat Jochen Loidl jedenfalls direkt erreicht. Nun will er den Spendenlauf an der Schule etablieren. „Aber natürlich nicht jedes Jahr, sonst wird die Spendenbereitschaft geringer“, sagt er. Und beim nächsten Mal will er mit dem Erlös wahrscheinlich ein anderes soziales Projekt unterstützen.