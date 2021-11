Mehrere Einbrüche in Bretten-Ruit: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Mittwoch bis Freitag in eine Gaststätte und eine Kirche in Bretten-Ruit eingedrungen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern.

Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Gemeindemitglied der evangelischen Pfarrgemeinde Ruit am Freitagnachmittag fest, dass offenbar in die Kirche eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter hebelten die hintere Eingangstür der Kirche auf. In der Kirche öffneten sie gewaltsam die Tür zur Sakristei sowie eine Kellertür. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Kurze Zeit später wurde festgestellt, dass auch in das Pfarrhaus eingebrochen worden war. Hier fehlte ebenfalls nichts. Insgesamt entstand an beiden Gebäuden ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum, von Mittwoch bis Freitag, verschafften sich vermutlich die gleichen Täter gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim der Tischtennisfreund Ruit. Hier entwendeten sie einen Tresor, indem sich ein geringer Bargeldbetrag befand.

Der oder die Täter kamen über eine Seitentür ins Gebäude.