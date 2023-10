Mehrfach reißen Unbekannte Israel-Flaggen vor dem Brettener Rathaus ab

Wie in anderen Städten auch haben Täter Fahnen Israels vor dem Rathaus und vor dem Technischen Rathaus in Bretten gestohlen. Neue Fahnen sind bereits bestellt. Und die will die Stadt Bretten besser schützen.

Gleich zweimal haben Unbekannte eine Israel-Flagge vor dem Brettener Rathaus heruntergerissen und gestohlen. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Beim ersten Mal war die Flagge demnach ganz weg und ist auch später nie mehr aufgetaucht. Eine zweite Fahne wurde zerstört in der Nähe des Rathauses gefunden.

Unbekannte zerstören und verschmutzen Israel-Fahnen in Bretten

Bis Montagmorgen, 30. Oktober, wehte zudem eine weitere Fahne vor dem Technischen Rathaus, schreibt Pressesprecher Marcel Winter. „Aber sie wurde am Wochenende so stark verschmutzt, dass wir sie abnehmen mussten.“ Alle drei Taten ereigneten sich jeweils an einem Wochenende.

Die Rathausspitze hatte die israelischen Flaggen nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel als sichtbares Zeichen der Solidarität gehisst. Gerüchten zufolge hingen die Fahnen allerdings relativ tief. Dadurch kamen der oder die Diebe leicht an die Flaggen heran.

Die Stadt Bretten hat inzwischen zwei neue Fahnen bestellt. Um sie vor Beschädigungen oder Diebstahl zu schützen, will die Stadt diese künftig nur noch während der Öffnungszeiten hissen.

Auch in anderen Städten in der Region haben Unbekannte in den vergangenen Wochen zugeschlagen. So rissen sie unter anderem in Karlsruhe und Pforzheim Israel-Flaggen herunter.