Thema in der ganzen Nachbarschaft

Mehrfache Preisänderungen beim Strom: Leserin kritisiert den Umgang der Stadtwerke Bretten mit den Kunden

„Der Abschlag wird erhöht. Punkt.“ Viel mehr steht nicht in dem Schreiben, das Doris Bechtel von den Stadtwerken Bretten bekommt. Was ist passiert? Und was sagen die Stadtwerke dazu?