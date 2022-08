Bald Personalmangel?

Brettener Gastronomie-Landschaft kann sich noch glücklich schätzen

Vielerorts klagen die Gastronomen nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie über Personalmangel. In Bretten sieht es, was die Personaldecke in den Bars, Kneipen und Restaurants angeht, derzeit noch ganz gut aus. Es bleibt nur zu hoffen, dass das auch so bleibt.