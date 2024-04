Während andernorts Bürgermeister händeringend gesucht werden, stehen die Kandidaten in Bretten Schlange. Die Bürger sollten dies zu schätzen wissen – und wählen gehen.

Wahl am 7. Juli

Der Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Bretten nimmt Fahrt auf. Mit dem neuen Interessenten Manfred Westermayer wetteifern nunmehr fünf Männer und eine Frau um den Chefposten im Rathaus.

Für die Brettener ist diese sechste Bewerbung für das Oberbürgermeisteramt in zweierlei Hinsicht eine gute Nachricht.

Bürger haben eine große Auswahl

Unter dem Vorbehalt, dass es Westermayer und seinem Konkurrenten Trippel gelingt, die 50 für die Bewerbung erforderlichen Unterstützerunterschriften zusammenzubekommen, haben die Bürger am 7. Juli an den Wahlurnen eine große Auswahl zwischen sechs Kandidaten, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Ob es Westermayer zum Vorteil sein wird, dass er als Nicht-Brettener den wie er selbst sagt „unvoreingenommenen Blick“ von außen auf die Geschehnisse in der Stadt mitbringt, wird sich zeigen müssen. Klar ist: Mit den anderen Bewerbern, die ihren Hut bereits in den Ring geworfen haben, hat er starke Konkurrenz.

Andernorts finden sich keine Bewerber – in Bretten gleich sechs

Darüber hinaus ist aber auch das große Interesse am Oberbürgermeisteramt in Bretten ein gutes Zeichen für die Stadt selbst.

In Zeiten, in denen einige Kommunen Schwierigkeiten haben, überhaupt noch neue Bewerber für den Chefposten im Rathaus finden, scheint das Oberbürgermeisteramt in der Melanchthonstadt noch attraktiv zu sein.

Die Brettener können dankbar sein. Sie haben am 7. Juli eine „richtige“ Wahl mit mehreren Optionen. Es bleibt zu hoffen, dass sich das auch in der Wahlbeteiligung niederschlägt.