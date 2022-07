Kommentar

Ein hitverdächtiges Stadtentwicklungskonzept von Bretten

Es gibt Konzepte, die nicht gleich auf den ersten Blick ihren Charme versprühen und zeigen, was in ihnen steckt. In diese Rubrik gehört auch das neue Leitbild der Stadt Bretten. Ein Kommentar von Hansjörg Ebert.