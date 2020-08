Melanchthon-Tower in Bretten: Vorsitzender der Architektenkammer spricht sich für Wettbewerb aus

Das stimmt. Aber so ein Gebäude steht auch noch 100 Jahre. Deshalb sollte man sich schon viele Gedanken machen, was man an dieser Stelle will und braucht. Außerdem bekommt man über so einen Wettbewerb, je nach Teilnehmer im Verfahren, fünf bis zehn qualifizierte Entwürfe für vergleichsweise wenig Geld. Da hat man dann auch eine ganz andere Bandbreite an Ideen und Vorschlägen für eine Entscheidung. In der aktuellen Planung, die ja schon recht weit fortgeschritten ist, steckt keine erkennbare Entwicklung. Doch gerade für so eine stadtbildprägende Eingangssituationen wäre eine breitere Abstimmung sinnvoll. Das ist die Aufgabe unseres Berufsstandes, die Vielfalt und den Wettbewerb zu fördern. Insofern können wir der Stadt Bretten nur dringend ans Herz legen, einen Wettbewerb auszuschreiben.