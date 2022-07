Benefizkonzert am Edith-Stein-Gymnasium

Miss Kavila: Sängerin aus Knittlingen setzt sich für minderjährige Mütter in Tansania ein

Mit Weltstars wie The Jacksons, James Morrison oder Chaka Khan stand Miss Kavila aus Knittlingen schon auf der Bühne. Am Edith-Stein-Gymnasium in Bretten singt sie nun für Mädchen in Afrika.