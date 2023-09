Mit der Wagner-Oper „Das Rheingold“ beginnt am 20. September im Brettener Kino die neue Opern-Saison. Aus dem berühmten Royal Opera House in London werden in der Spielzeit 2023/24 insgesamt acht Vorstellungen live im Kino der Großen Kreisstadt gezeigt.

Von London direkt in den Kraichgau: In den kommenden Monaten bietet das Brettener Kino neben dem normalen Programm auch wieder einige Highlights für Opern-Freunde an. In der Spielzeit 2023/24 werden insgesamt acht Vorstellungen aus dem berühmten Royal Opera House (ROH) in London live im Kinostar der Großen Kreisstadt gezeigt.

Den Auftakt der diesjährigen Opern-Saison bildet die Live-Übertragung von Richard Wagners Meisterwerk „Das Rheingold“ am kommenden Mittwoch, 20. September, um 20.15 Uhr. „Wir haben acht tolle Aufführungen im Programm. Das ist wirklich ein sehr gutes Angebot, das ganz bestimmt nicht nur Opern-Fans anspricht“, meint Theaterleiter Lars Skoda.

Opern-Fans sind mittlerweile Stammgäste im Brettener Kinostar

„Wir wissen, dass die Oper natürlich eine Nische ist, aber eine sehr hochwertige. Wir sind froh, dass wir dieses Jahr so ein hochklassiges Angebot machen können“, betont der Brettener Kino-Chef und fügt an: „Unsere Opern-Fans sind mittlerweile allesamt Stammgäste.“

Er freue sich, so Skoda weiter, dass man nun auch wieder vier Ballett-Aufführungen zeigen könne. Das war in der zurückliegenden Spielzeit nicht möglich, da wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Vorführungen des in Moskau beheimateten Bolschoi-Balletts „auf Eis gelegt“ wurden. Es habe sich aber die Möglichkeit ergeben, vier Auftritte des ROH-eigenen Royal Ballet zu übertragen, „da haben wir natürlich zugeschlagen“, sagt Skoda.

Für die Opern- und Ballett-Freunde sowie alle anderen Cineasten bietet der Kinostar Bretten übrigens ein Sparangebot für die Live-Übertragungen aus London an. Wer sich auf einmal Karten für drei oder mehr ROH-Vorstellungen kauft, der bekomme einen Sonderrabatt, erklärt Skoda.

Mit Alberichs Raub des Rheingolds nimmt die Tragödie ihren Lauf

In „Das Rheingold“ raubt der Nibelung Alberich den drei Rheintöchtern eben dieses Rheingold, um daraus einen Ring zu schmieden, der wiederum „maßlose Macht“ verleihen soll. Gleichzeitig weiß Göttervater Wotan nicht, wie er die beiden Riesenbrüder Fasolt und Fafner für den Bau der Götterburg Walhall entlohnen soll. Kurzerhand raubt Wotan mithilfe des listigen Feuergottes Loge den Nibelungenschatz. Daraufhin verflucht Alberich den Ring und alle seine künftigen Besitzer – so nimmt die Tragödie ihren Lauf.

„Das Rheingold“ ist eine Oper von Richard Wagner und bildet zusammen mit den folgenden drei Musikdramen „Die Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ das Gesamtwerk „Der Ring des Nibelungen“. Mit einer Dauer von etwas mehr als zweieinhalb Stunden ist „Das Rheingold“ das kürzeste der vier Werke dieser Tetralogie. Mit einer „Rheingold“-Aufführung wurden die ersten Bayreuther Festspiele am 13. August 1876 eröffnet.

Nach dem Wagner-Meisterwerk „Das Rheingold“ werden – allerdings erst im nächsten Jahr – noch drei weitere Opern live aus der britischen Metropole in Bretten gezeigt: „Madame Butterfly“ am 26. März 2024, „Carmen“ am 1. Mai 2024 und „Andrea Chénier“ zum Abschluss der Spielzeit am 11. Juni 2024.

Daneben hat das Brettener Kino auch vier Ballet-Aufführungen im Programm, die ebenfalls allesamt live aus dem RHO übertragen werden. Den Auftakt bildet „Don Quichotte“ am 7. November, passend zur Vorweihnachtszeit wird Klassiker „Der Nussknacker“ am 12. Dezember gezeigt. Im Neuen Jahr stehen dann noch „Manon“ am 7. Februar 2024 und mit „Schwanensee“ am 24. April 2024 noch ein weiterer Ballet-Klassiker auf dem Kinostar-Spielplan.