Mögliche neue Gewerbeflächen sorgen in Bretten für viel Zündstoff

Im Brettener Gemeinderat wird viel Kritik am Regionalplan geäußert. Das Gremium diskutiert fast eineinhalb Stunden über ein Gewerbegebiet, das irgendwann einmal in Rinklingen entstehen könnte. Am Ende werden sämtliche Unterpunkte einzeln abgestimmt.

Vieles ist zumindest auf dem Papier noch Zukunftsmusik, doch die Fortschreibung des Regionalplans sorgt schon jetzt für Gesprächs- und vor allem Zündstoff. In der Brettener Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, 14. Mai, ging es bei Tagesordnungspunkt zwei um eben jene Gesamtfortschreibung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein, zu der sich schon bei der vorherigen Bürgerfragestunde mehrere Brettener zu Wort gemeldet hatten.

Viele Diskussionen im Brettener Gemeinderat

Vor allem der Unterpunkt drei zur, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, „Beibehaltung eines Gewerbeschwerpunkts in Rinklingen mit Option zur späteren Verlagerung westlich von Diedelsheim“ erhitzte die Gemüter und sorgte für eine fast eineinhalbstündige Debatte. Am Ende wurde über sämtliche Unterpunkte einzeln abgestimmt. Für das mögliche künftige Gewerbegebiet bei Rinklingen, das vom Regionalverband favorisiert wird, gab es zehn Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen und acht Gegenstimmen.

Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) und Cornelia Hausner, die Leiterin des Amts für Stadtentwicklung und Baurecht, wiesen mehrfach darauf hin, dass es aktuell nur darum gehe, dass man in den nächsten 15 bis 20 Jahren Optionen für die Stadtentwicklung habe und dass letztlich der Gemeinderat darüber entscheide, wie diese Fläche bei Rinklingen am Ende genutzt werde.

„Der Regionalverband hält sich komplett raus, wenn es darum geht, wie die Fläche zu entwickeln ist“, erklärte Hausner. „Der Regionalplan gibt die Rahmenbedingungen vor. Es geht darum, was hier einmal passieren kann. Das bedeutet aber nicht, dass das dann auch passiert“, ergänzte Bernd Diernberger von der Freien Wähler Vereinigung (FWV).

Für Unmut bei den Ratsmitgliedern sorgte vor allem das Vorgehen des Regionalverbands, der sich auf die Fläche bei Rinklingen festgelegt hat, obwohl die Verwaltung eine Fläche beim „Karlsruher Dreieck“ favorisiert, um dort künftig einmal Gewerbe anzusiedeln. Immerhin besteht auch weiterhin die Option, dass hier einmal ein Gewerbegebiet entsteht, was jedoch davon abhängt, ob und wann die angestrebte B-294-Ortsumfahrung kommt.

„Man muss die Ängste der Bürger berücksichtigen und ernst nehmen“, merkte Sibille Elskamp hierzu an. Sie würde gerne wissen, wie der große Masterplan aussehe, falls die Umgehungsstraße nicht komme, fügte die fraktionslose Stadträtin an. Sie tue sich deshalb schwer, mit dem jetzigen Kenntnisstand über etwas abzustimmen, obwohl keiner wisse, was in den nächsten Jahren passiere.

Es existiert für Bretten keine große Stadtentwicklungsidee. Hermann Fülberth

Aktiven-Stadtrat

Dem pflichtete CDU-Fraktionschef Martin Knecht bei: „Der Regionalplan ist eigentlich eine Momentaufnahme, die in fünf oder sechs Jahren schon wieder dahin sein kann – und wir können doch jetzt nicht absehen, was in zehn oder 15 Jahren wichtig ist.“ In diese Kerbe schlug auch Hermann Fülberth. „Es existiert für Bretten keine große Stadtentwicklungsidee“, stellte der Aktiven-Stadtrat klar. Diese sei jedoch wichtig, um hierüber abzustimmen, so Fülberth weiter, deshalb plädiere er dafür, dass der neue Gemeinderat dieses Thema aufnehmen soll.

Bevor sich das Gremium am Dienstagabend mit der Fortschreibung des Regionalplans beschäftigte, standen die städtischen Finanzen im Fokus – und auch hier wurde diskutiert. Letztlich stimmten 20 der zu diesem Zeitpunkt anwesenden Ratsmitglieder und OB Wolff dem Feststellungsbeschluss für die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 zu, es gab eine Enthaltung.

FDP-Stadtrat Jan Elskamp mahnt eine strengere Haushaltsdisziplin an

Der OB sprach dabei von „zwei ordentlichen Jahren“. Diese Einschätzung teilten alle Fraktionen, lediglich FDP-Stadtrat Jan Elskamp sah dies anders. „Diese beiden Jahresabschlüsse sind ein deutliches Bild, das Bedenken weckt, denn die Verschuldung wird steigen und diese Schulden werden unsere finanziellen Spielräume stark einengen“, betonte Elskamp und ergänzte, dass man seiner Meinung nach „leichtsinnig mit dem Steuergeld der Bürger umgehe“. In Zukunft brauche es eine viel strengere Haushaltsdisziplin.

OB Wolff wies dies vehement zurück: Alle würden „sehr verantwortungsvoll mit dem Steuergeld der Bürger“ umgehen, betonte der Rathauschef. Den Vorwurf, man gehe leichtsinnig mit dem Steuergeld der Bürger um, verbitte er sich, so Wolff weiter. Abschließend merkte Aktiven-Stadtrat Fülberth bei dieser Debatte an, dass es hier ohnehin nur um Dinge gehe, die längst vorbei sind: „Ich frage mich, warum man das alles aufwärmen und jetzt große Sprüche für die Zukunft machen muss.“ Man solle den Wahlkampf einfach aus diesen Diskussionen herauslassen, meinte Fülberth.

Die Jahresabschlüsse für 2021 und 2022 können nun öffentlich zur Einsicht ausgelegt werden, diese Dokumente werden zudem dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe sowie der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vorgelegt. Außerdem werden die Jahresabschlüsse offiziell im Amtsblatt der Stadt Bretten bekannt gegeben.