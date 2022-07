Motorradfahrer am Straßenrand zwischen Walzbachtal und Bretten wiederbelebt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 293 zwischen Walzbachtal und Bretten gestürzt. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagmorgen auf der B293 zwischen Diedelsheim und Dürrenbüchig. Ein 63-Jährige war nach Angaben der Polizei um kurz vor 10 Uhr auf der B293 mit dem Motorrad von Walzbachtal in Richtung Bretten unterwegs. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten im Grünstreifen.

Anschließend überschlug sich der Fahrer mehrfach und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Ob überhöhte Geschwindigkeit oder eine andere Unfallursache in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes und mehrere Notärzte kümmerten sich um das 63-jährige Unfallopfer, das mit Herzdruckmassagen wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei im Moment allerdings nicht mehr.

Die B293 war für rund eine Stunde gesperrt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Unfallursache konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.