Musikfestival „Bretten live“: Dorfrocker und G.G. Anderson gastieren

Es dauert zwar noch sechseinhalb Wochen, bis Moderator Winnie Bartsch die Bühne auf dem Brettener Marktplatz betritt und Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) zur offiziellen Eröffnung von „Bretten live“ bittet. Doch die Vorfreude auf das dreitägige Musikfestival auf dem zentralen Platz der Altstadt ist bei Uli Lange bereits jetzt riesengroß.

„Ich bin einfach froh, dass wir nach diesen zwei schlimmen Pandemie-Jahren endlich wieder zusammen feiern können“, erklärt der 84-Jährige, seit mittlerweile über 20 Jahren Initiator und Gesamtkoordinator von „Bretten live“.

Es mache ihn „unheimlich stolz“, dass nahezu alle Künstler ihre für die Vorjahre gemachten Zusagen wie versprochen einhalten und nun ihre Auftritte bei der 2022er Auflage von „Bretten live“ absolvieren werden. „Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung unserer Arbeit“, meint Lange und fügt mit Blick auf das Musikprogramm an: „Ich denke, dass wir tolle Bands und Künstler und somit eine richtig gute Mischung haben – sozusagen Musik für jedermann.“

Erlös geht an das „Festival der guten Taten“ zugunsten der „Aktion Mensch“

Der gesamte Erlös von „Bretten live“, das Lange in bewährter Manier gemeinsam mit der Stadt Bretten veranstaltet, geht an das „Festival der guten Taten“ zugunsten der „Aktion Mensch“. Das Event-Wochenende findet diesmal vom 29. bis 31. Juli statt.

Geplanter Beginn ist am Freitag, 29. Juli, um 19.30 Uhr. Am Samstag, 30. Juli, wird ab 19 Uhr gegroovt, und am Sonntag, 31. Juli, startet die musikalische Marktplatz-Sause bereits um 12.30 Uhr.

Hauptact sind die Dorfrocker aus dem unterfränkischen Kirchaich, seit Jahren eine der gefragtesten Gruppen der Republik. Die Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann stehen zusammen mit ihrer Band am Sonntagabend um 19 Uhr auf der Bühne.

Das Trio schaffte 2012 mit dem Lied „Dorfkind“ den nationalen Durchbruch und war unter anderem für den Echo in der Kategorie „Volkstümliche Musik“ nominiert. Im vergangenen Jahr gastierten die Dorfrocker auf Langes Initiative beim Mini-Festival „Stille Helden“ in Gondelsheim.

Ein weiterer Star, der neben den Dorfrockern diesmal die Melanchthonstadt besuchen wird, ist G.G. Anderson. Der Schlagersänger und Komponist, der unter anderem mit den Songs „Mama Lorraine“, „Am weißen Strand von San Angelo“ und „Weiße Rosen schenk ich Dir“ national sowie international große Erfolge feierte, ist erstmals in Bretten zu Gast und wird am Sonntag um 15 Uhr auf der Bühne stehen.

„Es ist mir eine Ehre und eine große Freude, in Bretten zu spielen“, ließ der Schlagerstar, im Jahr 1991 mit der Goldenen Stimmgabel ausgezeichnet, mit Blick auf seine Bretten-Premiere über sein Management mitteilen.

Das Tagesticket soll wieder fünf Euro je Veranstaltungstag kosten. „Wir wollen damit erreichen, dass sich möglichst jeder den Besuch von Bretten live leisten kann“, erklärt Lange. Und es gibt auch in diesem Jahr für jeden Veranstaltungstag ein Motto: „Partytime Pur“ am Freitag, „Rock & Pop Nacht“ am Samstag und „Musikfestival Total Open-Air-Show“ am Sonntag.

Die Schirmherrschaft für „Bretten live“ haben die frühere Regierungspräsidentin Gerlinde Hämmerle, Brettens OB Wolff und Klaus Michael Baur, Verleger, Herausgeber und Chefredakteur der Badischen Neuesten Nachrichten, übernommen.

Auftakt mit Krachledergang, Finale mit Willy and the Poorboys

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag um 19.30 Uhr präsentiert ab 20 Uhr die Krachledergang eingängigen Rock mit bayrischem Slang, während Sudden Inspiration um 22.15 Uhr mit Rock-Pop-Evergreens den ersten Festivaltag beschließen.

Am Samstag gibt es ab 19 Uhr Soul-Klänge mit der US-amerikanischen Formation The Shades of Soul, um 21.30 Uhr betritt Demon’s Eye, eine der bekanntesten Deep-Purple-Tribute-Bands, die Bühne.

Den Sonntag eröffnen Thomas Rothfuß und Stefan Wukowitsch um 12.30 Uhr als „Akustik Box“, um 13.30 Uhr und um 16 Uhr folgen die Auftritte der Grombacher. Nach G.G. Anderson und den Dorfrockern bestreitet um 21.15 Uhr die Formation Willy and the Poorboys mit Hits der Band Creedence Clearwater Revival das Finale.